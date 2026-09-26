Zenatech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Zenatech gab am 24.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 6,7 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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