Zenatech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

26.09.26 06:35 Uhr

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Zenatech gab am 24.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,7 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net