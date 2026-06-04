Zenatech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Zenatech veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 675,95 Prozent auf 6,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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