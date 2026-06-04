DAX24.945 +0,6%Est506.103 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 -2,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin54.192 -1,4%Euro1,1615 ±0,0%Öl95,35 ±-0,0%Gold4.440 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Broadcom A2JG9Z SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Lufthansa, Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen
Achtung Sturmschäden: Welche Versicherung zahlt was? Achtung Sturmschäden: Welche Versicherung zahlt was?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zenatech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

05.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zenatech Inc Registered Shs
1,26 EUR -0,01 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zenatech veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 675,95 Prozent auf 6,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Zenatech Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen