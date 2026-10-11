Zenith Bank legte Quartalsergebnis vor

11.10.26 06:35 Uhr

Zenith Bank gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Zenith Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 639,8 Millionen USD, gegenüber 998,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net