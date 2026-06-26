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Zentek verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

27.06.26 06:35 Uhr
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Zentek Ltd Registered Shs
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Zentek hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 95,06 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,8 Millionen CAD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 80,46 Prozent auf 0,17 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,87 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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