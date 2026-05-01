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Zentis ruft bestimmte Heidelbeer-Konfitüre zurück

13.05.26 16:48 Uhr

AACHEN (dpa-AFX) - Aus Sorge vor Verunreinigung mit Plastikteilchen hat der Lebensmittelhersteller Zentis eine bestimmte Charge von Heidelbeer-Konfitüre zurückgerufen. Es gehe um 450-Gramm-Gläser aus der Produktreihe "Vom Land" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.4.2027, teilte Zentis in Aachen mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern dieses Artikels schwarze Kunststoff-Fremdkörper enthalten sein könnten. Der Rückruf geschehe aus vorbeugendem Verbraucherschutz, man habe diese Ware aus dem Verkauf genommen.

Besagte Konfitüre-Gläser seien beim Discounter Netto zu haben gewesen. Wer so ein Glas zu Hause hat, kann es zum Verkaufsort zurückbringen und bekommt auch ohne Kassenbon sein Geld zurück. Gläser mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Fruchtaufstriche seien nicht betroffen, hieß es von Zentis./wdw/DP/men