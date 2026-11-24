Zepp Health A ließ sich am 22.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zepp Health A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,5 Millionen USD – eine Minderung von 9,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 75,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net