Zepp Health A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Zepp Health A ließ sich am 22.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zepp Health A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,5 Millionen USD – eine Minderung von 9,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 75,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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