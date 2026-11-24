ZeroStack hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

ZeroStack hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,050 USD je Aktie gewesen.

ZeroStack hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net