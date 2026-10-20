ZEW-Index sinkt im Oktober

20.10.26 11:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Oktober eingetrübt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf plus 28,1 Punkte von plus 34,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf plus 29,9 Punkte gerechnet.

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Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage legte hingegen zu, und zwar auf minus 35,9 Punkte nach minus 47,1 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf minus 45,0 Punkte erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft kommt langsam aus der Stagnation heraus, doch der Aufschwung trägt sich nicht selbst", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Privater Konsum und private Investitionen bleiben schwach, weil hohe Energiepreise die Realeinkommen drücken, die Produktionskosten erhöhen und die Inflation länger auf einem höheren Niveau halten."

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verschlechterten sich im Oktober. Der entsprechende Indikator sank um 7,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf plus 18,5 Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum sank um 0,9 Punkte auf minus 14,8 Zähler.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

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October 20, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)