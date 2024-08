ZF-Betriebsrat kündigt Widerstand an

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Betriebsrat von ZF kündigt Proteste gegen den geplanten Personalabbau bei dem Autozulieferer an. "Wir sind nicht bereit, diese Planungen so hinzunehmen", sagte der Vorsitzende Mario Kläs nach einer Betriebsversammlung. Das habe man auch der Unternehmensspitze eindeutig gespiegelt: "Und ich glaube, das Management hat verstanden, wenn es diese Pläne durchziehen möchte, dass es mit erheblichem Widerstand zu rechnen hat", sagte Kläs der Deutschen Presse-Agentur.

ZF hatte Ende Juli bekanntgegeben, in den kommenden vier Jahren bis zu 14.000 Stellen in Deutschland zu streichen. In welchem Umfang Reduzierungen an den 35 jeweiligen Standorten vorgesehen sind, werde "in den kommenden Wochen konkretisiert", hieß es vom Vorstand. Für Saarbrücken kursiert laut Betriebsrat und IG Metall eine Zahl von 3000, die jedoch weder bestätigt noch dementiert worden sei./ksp/DP/zb