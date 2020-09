ZF sieht Arbeitsplätze durch EU-Klimaziele gefährdet

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen befürchtet, dass die verschärften Klimaziele der EU Arbeitsplätze im Automobilbereich gefährden. Sollten die neuen EU-Klimaziele - also die geplante erneute Absenkung des CO2-Grenzwertes für die Automobilindustrie - tatsächlich implementiert werden, werde der Pkw-Markt in Europa leiden, sagte Wolf-Henning Scheider, CEO des drittgrößten deutschen Autozulieferers ZF Friedrichshafen, dem Fachdienst Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility.

"Die verkauften Stückzahlen werden vermutlich das Niveau von 2018 nicht mehr erreichen, die Pkw-Preise werden steigen", sagte Scheider. "Mittel- bis langfristig werden wir dann Standorte und Produktionskapazitäten in Deutschland nicht brauchen", so Scheider. "Das heißt, wir müssten auch mehr Personal als geplant reduzieren."

Ohne einen deutlich höheren Anteil an verkauften Elektroautos seien die neuen Grenzwerte für die Hersteller kaum zu schaffen, sagte Scheider.

Die EU-Kommission will Kommissionschefin Ursula von der Leyen zufolge den CO2-Ausstoß in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduzieren. "Unsere Folgeabschätzung hat klar gezeigt, dass unsere Wirtschaft und Industrie das verkraften kann", sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der EU im Brüsseler Europaparlament. So könne das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden.

FRANKFURT (Dow Jones)