ZF treibt Digitalisierung mit Microsoft Cloud voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer ZF treibt die Digitalisierung mit dem Ausbau der Zusammenarbeit mit Microsoft voran. Mit der ZF Cloud soll eine Daten- und Integrationsplattform geschaffen werden, um alle industriellen und betrieblichen Produktions- und Geschäftsprozesse von ZF auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure zu digitalisieren, wie ZF mitteilte. Das soll für mehr Geschwindigkeit und Effizienz in allen Geschäftsbereichen sorgen. In den kommenden Jahren will ZF mehrere Milliarden Euro in die digitale Transformation investieren. Davon soll ein "wesentlicher" Teil in die Zusammenarbeit mit Microsoft fließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2021 04:44 ET (09:44 GMT)