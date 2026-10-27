Zhejiang Cady Industry A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Zhejiang Cady Industry A hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 196,9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 211,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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