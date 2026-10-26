ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor
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ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im letzten Jahr hatte ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 244,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 243,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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