Zhejiang Huayou Cobalt stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Zhejiang Huayou Cobalt veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,74 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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