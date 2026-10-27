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Zhejiang Jianye Chemical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd. Registered Shs -A-
18.74 CNY -1.51 CNY -7.46 %
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Zhejiang Jianye Chemical A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,26 CNY gegenüber 0,350 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,87 Prozent zurück. Hier wurden 486,8 Millionen CNY gegenüber 506,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

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