Zhejiang Jihua Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 386,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 369,0 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS wurde mit 0,04 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Zhejiang Jihua Group A hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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