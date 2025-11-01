Zhejiang Jihua Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Zhejiang Jihua Group A hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,04 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite standen 386,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 369,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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