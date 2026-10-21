Zhejiang Lianxiang Smart Home A präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Zhejiang Lianxiang Smart Home A hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Lianxiang Smart Home A 0,010 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 78,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zhejiang Lianxiang Smart Home A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zhejiang Lianxiang Smart Home A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen