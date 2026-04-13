Zhejiang Medicine: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Medicine hat am 11.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,330 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,26 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 CNY. Im Vorjahr hatte Zhejiang Medicine 1,21 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,23 Prozent auf 8,84 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Zhejiang Medicine 9,33 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net