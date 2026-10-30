Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

30.10.26 06:35 Uhr

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net