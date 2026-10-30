Zhejiang Sanhua Intelligent Controls gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

30.10.26 06:35 Uhr

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Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,28 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 0,290 HKD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 9,74 Milliarden HKD gegenüber 8,49 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net