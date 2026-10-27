Zhejiang Sanmei Chemical Industry A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Zhejiang Sanmei Chemical Industry A lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Zhejiang Sanmei Chemical Industry A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,91 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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