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Zhejiang Shuangyuan Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhejiang Shuangyuan Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
62.79 CNY -2.13 CNY -3.28 %
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Zhejiang Shuangyuan Technology A lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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