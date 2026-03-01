Zhejiang Shuangyuan Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Zhejiang Shuangyuan Technology A lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,7 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zhejiang Shuangyuan Technology A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zhejiang Shuangyuan Technology A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Zhejiang Shuangyuan Technology A Aktie News
Zhejiang Shuangyuan Technology A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zhejiang Shuangyuan Technology A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.