Zhejiang Tion Vanly Tech A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 620,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 588,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Zhejiang Tion Vanly Tech A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zhejiang Tion Vanly Tech. A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zhejiang Tion Vanly Tech. A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung