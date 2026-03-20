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Zhejiang Xidamen New Material A legte Quartalsergebnis vor

21.03.26 06:35 Uhr

Zhejiang Xidamen New Material A hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 231,2 Millionen CNY – ein Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Xidamen New Material A 227,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,600 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 877,78 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 812,73 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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