Zhejiang Yiming Food A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Zhejiang Yiming Food A hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Zhejiang Yiming Food A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 689,5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 744,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net