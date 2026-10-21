Zhejiang Yonghe Refrigerant A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Zhejiang Yonghe Refrigerant A stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,73 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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