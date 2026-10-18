Zhejiang Yongtai Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Zhejiang Yongtai Technology veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Yongtai Technology im vergangenen Quartal 345,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 74,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Yongtai Technology 198,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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