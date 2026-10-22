Zhejiang Yunzhongma A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

22.10.26 06:35 Uhr

Zhejiang Yunzhongma A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 847,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 699,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Zhejiang Yunzhongma A hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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