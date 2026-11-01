Zhejiang Zhenshi New Materials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Zhejiang Zhenshi New Materials hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Zhenshi New Materials 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,36 Prozent auf 2,07 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Zhenshi New Materials 2,12 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net