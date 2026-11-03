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Zhengping Road Bridge Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zhengping Road & Bridge Construction Co Ltd (A)
4.76 CNY -0.31 CNY -6.11 %
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Zhengping Road Bridge Construction hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 64,9 Millionen CNY – eine Minderung von 78,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 307,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion Finanzen.net

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