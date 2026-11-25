Zhihu A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhihu A hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Zhihu A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 766,1 Millionen HKD, während im Vorjahreszeitraum 720,0 Millionen HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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