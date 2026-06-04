Zhihu A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Umsatzseitig standen 735,2 Millionen HKD in den Büchern – ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhihu A 780,1 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.

Zhihu A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 HKD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 HKD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Zhihu A hat am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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