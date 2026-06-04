Zhihu A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Zhihu A hat am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Zhihu A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 HKD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 HKD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig standen 735,2 Millionen HKD in den Büchern – ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhihu A 780,1 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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