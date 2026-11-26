Zhihu veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhihu 97,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net