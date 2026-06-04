Zhihu präsentierte Quartalsergebnisse

Zhihu äußerte sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Zhihu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net