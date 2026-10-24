Zhongce Rubber Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Zhongce Rubber Group A präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhongce Rubber Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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