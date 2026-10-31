Zhongji Innolight präsentierte Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 32,30 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,16 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Zhongji Innolight hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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