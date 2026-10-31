Zhongji Innolight präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Zhongji Innolight hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz wurde auf 32,30 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,16 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zhongji Innolight
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zhongji Innolight
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Zhongji Innolight Aktie News
Zhongji Innolight Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zhongji Innolight nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.