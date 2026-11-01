Zhongji Innolight veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 188,58 Prozent auf 4,12 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zhongji Innolight hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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