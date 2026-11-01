Zhongji Innolight veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Zhongji Innolight hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 188,58 Prozent auf 4,12 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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