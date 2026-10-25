Zhuhai Cosmx Battery A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Zhuhai Cosmx Battery A ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhuhai Cosmx Battery A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,30 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,22 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,225 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,47 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.net
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