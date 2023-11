ZIA: Branche im freien Fall - bis 2025 fehlen 750.000 Wohnungen in Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft sieht die Branche im freien Fall und rechnet aufgrund fehlender Auswege aus der Krise mit einem weiteren Anstieg der Wohnungsnot in Deutschland. Der Zentrale Immobilien Ausschusses (ZIA) erwartet, dass bis 2025 insgesamt 750.000 Wohnungen fehlen werden und damit 50.000 mehr als Anfang 2023 taxiert. Bis 2027 könnten bis zu 830.000 Wohnungen fehlen, was dem gesamten Wohnungsbestand in Bremen und dem Saarland zusammengenommen entspräche. Der Verband forderte als Ausweg aus der Krise einen Verzicht auf einen Teil der aktuellen staatlichen Abgaben in Höhe von 37 Prozent und ein KfW-Kreditprogramm im Segment des bezahlbaren Wohnens.

"Aus der toxischen Mischung von extrem schnell nach oben geschossenen Zinsen und hohen staatlichen Abgaben kann sich die Branche auf absehbare Zeit selbst nicht befreien", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner. Der Verband schätzt den Staatsanteil am "Produkt Wohnen" auf derzeit 37 Prozent, darunter die über Jahre massiv angestiegene Grunderwerbsteuer. "Wir sind noch immer nicht im Tal angekommen, weil zu wenig getan wird, um das Problem mit aller Konsequenz anzugehen. Derzeit wird noch kein Ausweg aus der Krise angeboten", erklärte er.

Mattner wies zudem die Kritik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende zurück, dass Bauland fehle und von einigen Investoren "nicht die richtigen Wohnungen" geplant worden seien. "Diese Einschätzung ist nicht von dieser Welt", kritisierte Mattner. Es gebe genügend ungenutzte Baugenehmigungen und jede gebaute Wohnung in allen Segmenten würde helfen, weil sie andere Wohnungen wieder frei mache.

Allerdings sei schon zu beklagen, dass der Staat mit seinem Mantra für "selbstgenutzten Wohnraum" über Jahrzehnte den Bau von Eigentumswohnungen angeheizt habe, auch unter der Ampel gebe es dafür munter Förderprogramme und den Wunsch, nur dafür die Grunderwerbsteuer zu senken. "Wer selbstgenutztes Eigentum will, wird keine bezahlbaren Mietwohnungen bekommen", betonte Mattner.