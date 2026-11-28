Zicix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zicix ließ sich am 27.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zicix die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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