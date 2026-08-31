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Zieht die Inflationsrate weiter an? Erste Zahlen für August

WIESBADEN (dpa-AFX) - Kräftig steigende Energiepreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts haben die Teuerungsrate in Deutschland im Juli auf 2,8 Prozent getrieben. Wie sich die Verbraucherpreise im August entwickelt haben, darüber informiert an diesem Montag (14.00 Uhr) das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten zur Inflation im zu Ende gehenden Monat.

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Nach Einschätzung der Bundesbank könnte sich das Leben in Deutschland vorübergehend weiter verteuern. Denn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist nach wie vor nicht gelöst - mit der Folge, dass die für den internationalen Energiehandel wichtige Meerenge Straße von Hormus weiterhin faktisch blockiert ist.

Autofahrer in Deutschland bekommen das an der Zapfsäule zu spüren. Der ADAC kam auf Basis der bisherigen Entwicklung jüngst zu dem Schluss, dass 2026 das bislang teuerste Tankjahr überhaupt werden könnte. Und je länger die Energiepreise hoch bleiben, umso größer die Gefahr, dass auch andere Preise steigen, weil zum Beispiel Transport und Kühlung von Lebensmitteln teurer werden. Dazu kommen Hitze und Trockenheit, die die Ernte schmälern./ben/DP/stw

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