Infineon-Aktie fällt dennoch: Berenberg bekräftigt Kaufempfehlung
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen.
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Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. Bei Infineon und STMicro sieht die Expertin nach der jüngsten Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit. Chips für KI-Einsatz liefen weiter gut, und in anderen Einsatzbereichen gebe es Erholungssignale.
Im XETRA-Handel verliert die Infineon-Aktie zeitweise 2,58 Prozent auf 56,94 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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