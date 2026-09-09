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Ziel 100 Euro

Infineon-Aktie fällt dennoch: Berenberg bekräftigt Kaufempfehlung

Infineon-Aktie fällt dennoch: Berenberg bekräftigt Kaufempfehlung

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen.

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Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. Bei Infineon und STMicro sieht die Expertin nach der jüngsten Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit. Chips für KI-Einsatz liefen weiter gut, und in anderen Einsatzbereichen gebe es Erholungssignale.

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Im XETRA-Handel verliert die Infineon-Aktie zeitweise 2,58 Prozent auf 56,94 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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08:06 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK

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