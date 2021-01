Stifel senkt Siltronic-Aktie auf 'Hold' - Siltronic-Aktie unbewegt

Das erhöhte Übernahmeangebot von GlobalWafers und die niedrigere Mindestannahmeschwelle steigerten die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal über die Bühne gehe, schrieb Analyst Jürgen Wagner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesem Fall dürfte der Siltronic -Aktienkurs in den kommenden Jahren eher von technischen Aspekten wie einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag oder einer Abfindung der Minderheitsaktionäre angetrieben werden.

Auf der Handelsplattform XETRA verbleibt die Siltronic-Aktie zeitweise auf dem Schlusskurs des Vortages von 141 Euro.

