Airbus-Aktie in Grün: Barclays belässt Airbus auf "Overweight"

Die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE sei innerhalb des zivilen Luftfahrtsektors am besten positioniert, um von einer Erholung des Marktes im Nach-Corona-Umfeld zu profitieren, schrieb Analyst David Strauss in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Impulse sollten auch von der wirtschaftlichen Normalisierung in China ausgehen. Zudem sei die Bewertung vergleichsweise günstig.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,20 Prozent höher bei 112,96 Euro.

/mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 01:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 15:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com