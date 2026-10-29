tk accelis-Aktie fällt dennoch: Berenberg beginnt Coverage mit ‘Buy’
Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung tk accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen.
tk accelis sei Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an.
Via XETRA gibt die tk accelis-Aktie dennoch 2,59 Prozent auf 26,60 Euro ab.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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