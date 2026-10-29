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Ziel 37 Euro

tk accelis-Aktie fällt dennoch: Berenberg beginnt Coverage mit ‘Buy’

tk accelis-Aktie fällt dennoch: Berenberg beginnt Coverage mit ‘Buy’

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung tk accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tk accelis
26.88 -0.62 -2.25 %
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tk accelis sei Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an.

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Via XETRA gibt die tk accelis-Aktie dennoch 2,59 Prozent auf 26,60 Euro ab.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:46 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:31 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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