Meta-Aktie vorbörslich fester: Jefferies belässt Meta auf "Buy"

Der überraschende Aufstieg von Oculus zur am häufigsten heruntergeladenen App in den USA zeige, dass Anwendungen zur Virtuellen Realität (VR) verbreiteter seien als bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Investments der Online-Plattform in diesen Bereich dürften kurzfristig den Gewinn je Aktie verwässern, seien aber von entscheidender Bedeutung, um jüngere Nutzer im umkämpften Markt mit VR-Spielen anzuziehen. Sein Kursziel für die Meta -Aktie beinhalte ein Potenzial von 20 Prozent.

Die Meta-Aktie steigt im vorbörslichen NASDAQ-Hanel zeitweise um 0,89 Prozent auf 349,25 US-Dollar.

