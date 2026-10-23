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Ziel: 50 Prozent plus x

HUGO BOSS-Aktie: Frasers baut Beteiligung auf über 50 Prozent aus

HUGO BOSS-Aktie: Frasers baut Beteiligung auf über 50 Prozent aus

Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an HUGO BOSS weiter aufgestockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Frasers Group PLC Registered Shs
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HUGO BOSS AG
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Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 50,08 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Freitagabend mit. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel erreicht, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen. Für knapp 200.000 Anteilscheine bezahlte Frasers je Stück 38,41 Euro. Bei diesem Kurs beendete die HUGO BOSS-Aktie am Freitag auch das Xetra-Hauptgeschäft. Nun rechnen die Briten damit, Hugo Boss vollständig konsolidieren zu können.

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Frasers Group und ihre Beteiligungen

Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen – etwa am Onlineshop ASOS.

dpa-AFX

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com, Pere Rubi / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
21.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG

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