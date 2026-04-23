Microsoft-Aktie steigt: Jefferies behält 'Buy'-Rating bei
Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 weiterhin zu Kauf empfohlen.
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So wurde das Kursziel von 675 US-Dollar bestätigt und das Rating auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Bei Microsoft geht er davon aus, dass die meisten Anleger angesichts der jüngst verstärkten Fokussierung auf die Entwicklung von Copilot mehr Wert auf die Marktakzeptanz und Dynamik von M365 legen werden als darauf, wie stark die Cloudplattform Azure die Erwartungen übertroffen haben dürfte.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,76 Prozent höher bei 418.89 US-Dollar.
/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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