Credit Suisse hebt BASF auf 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel BASF 64,46 EUR

2,94% Charts

News

Analysen

Die Ludwigshafener seien sein bevorzugter Wert unter den breit aufgestellten Chemiekonzernen, schrieb Credit Suisse -Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte die überdurchschnittliche und nachhaltige Dividende und die zyklische Wachstumsperspektive im Sektor. Die BASF -Aktien entwickelten sich in einem Erholungsszenario für Basischemikalien üblicherweise besser als andere Branchenwerte.

/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 13:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 05:02 / UTC

ZÜRICH (dpa-AFX)

Werbung

Bildquellen: BASF