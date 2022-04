Eventim-Aktie mit Kurssprung: Berenberg hebt für CTS Eventim den Daumen

Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim gehe nach der Pandemie auf "Comeback Tour", schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank eines gestiegenen Anteils an Onlinetickets mit entsprechend höherer Profitabilität sollte CTS stärker als vor der Krise auftreten. Der Markt unterschätze dies derzeit noch.

Im XETRA-Handel am Freitag steigt die Eventim-Aktie zeitweise 7,13 Prozent auf 64,65 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

